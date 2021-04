Plus

Seit 2015 bezieht die Forstverwaltung des Grafen Kanitz ihre Pflanzen von einer Baumschule nahe Darmstadt/Hessen, die nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus arbeitet. Dort verzichtet man laut Försterin Henrike Ernst auf Pflanzenschutzmittel und künstliche Stickstoffdüngung. Das zahlt sich ihrer Einschätzung nach aus. Wenn die ein bis zwei Jahre alten Bäumchen in den in der Rhein-Lahn-Region üblicherweise eher trockenen und steinigen Boden gesetzt werden, sei der Pflanzschock weniger groß. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Henrike Ernst. „Qualität und Herkunft spielen eine große Rolle“, meint sie. „Da sollte man nicht an der falschen Stelle sparen.“