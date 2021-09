Auf ein Glas mit ... Der 20. Bundestag wird am Sonntag, 26. September, gewählt.

Der Oeffentliche Anzeiger stellt in loser Folge Kandidaten aus dem Wahlkreis 201 (Bad Kreuznach/Birkenfeld) vor. Das Motto der Porträtserie lautet „Auf ein Glas mit ...“ Wir treffen uns dazu in Lokalen, an öffentlichen Plätzen oder bei den Kandidaten zu Hause – soweit sich dies in Zeiten von Corona organisieren lässt.