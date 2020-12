Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 16:43 Uhr

Auf dem Pfad der schlauen Treidler unterwegs

Zu den schönen Wanderwegen in der Region zählt der Halfterweg, der von Diez nach Obernhof führt. Der Name verweist auf die Geschichte der Schifffahrt an der Lahn. Vor den ersten motorisierten Booten, die erst ab 1929 über die Lahn tuckerten, mussten Transportschiffe auf dem Rückweg gegen die Fließrichtung gezogen werden.