Auch in Rheinland-Pfalz wird gedriftet

Auch in Rheinland-Pfalz hat die Polizei mit Driftern zu tun. Rund um den Nürburgring wurden Ende Dezember und auch am vergangenen Wochenende bis zu 200 Fahrzeuge ausgemacht, die die winterlichen Straßenverhältnisse zum Driften ausnutzten. In Koblenz hingegen warten vier junge Männer noch auf den Bescheid, wie teuer ihre „spaßige“ Tour auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein wird.