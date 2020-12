Archivierter Artikel vom 25.04.2020, 11:28 Uhr

Auch in Horhausen öffneten die Geschäfte wieder die Türen Die Inhaberin der Boutique „Treibstoff“ in Horhausen, Gabi Desgronte, war richtig froh, die Türen ihres Geschäftes wieder aufschließen zu dürfen. „Meine Kundinnen kommen wieder und haben sich gefreut, dass sie endlich wieder einkaufen können“, sagt sie. Vor dem ersten Öffnungstag hatte die Geschäftsfrau mit dem Ordnungsamt geklärt, welche Sicherheitsvorkehrungen, beispielsweise beim Einhalten des Abstandes, getroffen werden müssen.