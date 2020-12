Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 18:19 Uhr

Auch im Rathaus in Bad Ems wird abgespeckt getagt

Offene Fenster, Desinfektionsmittel und viel Luft zwischen den Gremiumsmitgliedern waren auch in der jüngsten Sitzung des Bad Emser Stadtrates an der Tagesordnung. Wichtige Entscheidungen im öffentlichen wie im nicht öffentlichen Teil hatten Stadtbürgermeister Oliver Krügel dazu bewogen, trotz der Coronakrise mit abgespeckter Agenda zu tagen. Dabei ging es unter anderem um Auftragsvergaben für den Neubau einer Kindertagesstätte und einen Grundsatzbeschluss für die Schaffung einer weiteren Kita in Bad Ems.