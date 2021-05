Auch im Metropol-Kino sind nun Abstriche möglich

Im Metropol-Kino in Neuwied bietet das Team von Dr. Marcus Ackermann in Abstimmung mit der Stadtverwaltung inzwischen ebenfalls Coronatests an. Geöffnet ist das Testzentrum vorläufig immer samstags von 10 bis 18 Uhr, eine Voranmeldung ist nicht nötig.