Auch für Impflinge gilt: Bitte nicht wild parken!

Nach den Erfahrungen der vergangenen Impfaktionen weist die Kreisverwaltung Bad Kreuznach darauf hin, dass auch auf dem Weg zur Impfung die Verkehrsregeln, insbesondere beim Parken, zu beachten sind. Die Örtlichkeiten wurden so gewählt, dass Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Sollten sie dennoch belegt sein, wird darum gebeten, das Fahrzeug an einer geeigneten Stelle – idealerweise auf einem anderen Parkplatz – abzustellen und den Fußweg zur Impfung in Kauf