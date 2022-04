Auch eine Zufallsumfrage zählt zum Konzept

Ob online oder in Papierform, die Antworten der Limburger Bürger gehen in eine repräsentative Umfrage ein. Darüber hinaus gibt es noch eine Zufallsumfrage, die allen offen steht, also auch Bürgern aus dem Limburger Umland. Die analoge Teilnahme an der Zufallsumfrage ist damit verbunden, sich den Fragebogen im Bürgerbüro der Stadt, Werner-Senger-Straße 10, abzuholen.