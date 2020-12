Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 19:05 Uhr

Radwege, Radwege, Radwege – spätestens seit der jüngsten Kommunalwahl gelten sie vielen als Allheilmittel für die Verkehrsprobleme in Koblenz. Dies ist nicht verwunderlich, hat das Fahrrad doch eine sensationelle Umweltbilanz: CO2-neutral, fast geräuschlos und sparsam in der Parkfläche. Dennoch sind vor allem im innerstädtischen Verkehr Radwege keineswegs unproblematisch.

Der finanzielle Aspekt ist, trotz angespannter Haushalte, noch das kleinere Problem. Gravierender ist die Raumfrage. Auch der Radweg ist eine versiegelte Fläche. An seiner Stelle könnten auch Bäume einen neuen Standort finden. So auch im südlichen Teil der Mainzer Straße, wo am baumlosen Straßenrand nun zwei Fahrradschutzstreifen entstehen sollen. Natürlich bleibt die Frage der Sicherheit für Radfahrer. Eine großzügige Ausweitung von Tempo-30-Zonen dürfte sich hier als wirkungsvoll erweisen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Verkehrsteilnehmer sich auch daran halten. Aber dies gilt für alle Regeln im Straßenverkehr, von der roten Ampel bis hin zum Fahrradschutzstreifen.

E-Mail: redaktion-koblenz@

rhein-zeitung.net