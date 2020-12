Inzwischen hat auch die Wählergruppe Remagen (WGR) das Thema Unkelbach aufgegriffen. In einer Pressemitteilung formuliert die Gruppe Vorwürfe an die Stadtverwaltung. „Nicht nur in Unkelbach wächst der Unmut über die oft jahrelang andauernde Untätigkeit der Stadtverwaltung bei Themen, die den Bürgern Sorge bereiten.