Die evangelische Kirchengemeinde in Mayen bleibt auch in der momentanen Zeit, in denen keine Gottesdienste oder andere Zusammenkünfte möglich sind, mit den Gemeindegliedern verbunden. „Der Karfreitagsgottesdienst ist in der Gemeinde ein wichtiger Gottesdienst, daher soll er auch in diesem Jahr nicht gänzlich ausfallen“, so Pfarrerin Metje Steinau. „Wir haben vor, ihn mit der Gemeinde im Netz zu feiern, das heißt, wir wollen ihn online zur Verfügung stellen. Ebenso auch die Feier der Osternacht.“