Einem zu früh verstorbenen herausragenden Menschen und Seelsorger, der ebenfalls zum Weihejahrgang 1960 zählte und deshalb jetzt sein Diamantenes Priesterjubiläum feiern könnte, hat die Region mit der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule in Nentershausen vor fast genau 20 Jahren ein Denkmal gesetzt. Toni Sode wurde am 9. April 1933 in Wirges geboren und hat die überwiegende Zeit seines Priesterberufes im Westerwald gewirkt.