Christoph Pistorius (Foto oben, rechts), Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, führte Markus Risch in der Kirche in Kastellaun in sein neues Amt ein. Der Kreissynodalvorstand (unten), der Anfang November eingeführt wurde, besteht aus neu- sowie wiedergewählten Mitgliedern. Fotos Dieter Junker

Foto: Dieter Junker