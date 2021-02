Plus

In der Bevölkerung in Deutschland herrscht gegenüber dem Impfstoff Astrazeneca weiterhin ein gewisser Vorbehalt: Wegen fehlender Testdaten soll er nicht an Menschen über 65 verimpft werden, außerdem wird über seine Wirksamkeit diskutiert. Diese liegt etwa 20 Prozentpunkte unter der von Biontech/Pfizer und Moderna. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und führende Experten, darunter der Virologe Christian Drosten, attestieren dem Impfstoff aus Großbritannien dennoch eine hohe Wirksamkeit.