Die Weihnachtszeit ist für ungewollt kinderlose Paare besonders emotional. Was es bedeutet, mit unerfülltem Kinderwunsch das Fest der Liebe zu feiern, oder wie verletzend es ist, just an diesen Tagen danach gefragt zu werden, wann es denn endlich so weit mit dem Nachwuchs ist – all das können nicht betroffene Freunde und auch die Familie oft nur schwer nachempfinden. Hinzu kommt, dass es in den Wochen vor dem Fest kaum eine Werbung ohne glückliche Familien mit Geschenken gibt.