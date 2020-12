Zu den neun Punkten, die der Hammer Verbandsgemeinderat bei dieser außergewöhnlichen Sitzung von der Tagesordnung absetzte, gehörten auch zwei Anträge der FDP-Fraktion vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Beraten wurde also nicht über das Ansinnen der Liberalen, in Zukunft Sitzungen des VG-Rates als Hybrid-Sitzungen stattfinden zu lassen, das heißt als Mischform aus Präsenzsitzung und Videokonferenz. Diese Form könnte bewirken, so heißt es in der Begründung, dass einzelne Ratsmitglieder, die zum Beispiel wegen einer angeordneten Quarantäne bei einer Präsenzsitzung fehlen, trotzdem ihr Stimmrecht wahrnehmen können.