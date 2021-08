In St Anschlusstour: Über den Rhein-Radweg in den Rheingau Gorshausen angekommen verlängerten wir die Tour über den Rhein-Radweg bis nach Eltville. Mit zwei Fähren wechselten wir die Rheinseite.

Vor Bingen und von Rüdesheim an führt die Strecke teilweise direkt am Rhein entlang. Unterwegs können die Weine des Rheingaus verköstigt werden. Nach einer Übernachtung ging es am nächsten Tag von Eltville mit dem Rad nach Wiesbaden. Von dort ist allerdings kein direkter Weg zurück ins Aartal möglich. Mit der Ländchesbahn wurde die Zweitagestour bis nach Idstein abgekürzt. Und von dort ging es über die Emsbach-Wörsbachtal-Runde zurück über Dauborn und Werschau ins Aartal. Eine Tour, die wir in einer weiteren Reihe unserer kleinen Serie näher beschreiben. up