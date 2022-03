Plus

„Im Handwerk arbeiten ist das Beste, was man machen kann.“ So antwortete Elektrotechnikermeister Dominik Tietz, Betriebsinhaber von Elektrotechnik Tietz in Königsfeld (Kreis Ahrweiler), auf die Frage, warum junge Menschen beim Projekt „Aufbau Ahr – Freiwillige Aufbauzeit im Ahrtal“ mitmachen sollten. Die Projektpartner, also die Handwerksammer (HwK) Koblenz sowie die rheinland-pfälzische Landesregierung beziehungsweise das Arbeits- und Sozialministerium, stellten die Initiative in Mainz vor.