Anne-Frank-Zentrum

Das Anne-Frank-Zentrum ist die deutsche Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Das Zentrum erinnert an Anne Frank und ihr Tagebuch, schafft Lernorte, sich mit den geschichtlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sich für Freiheit und Demokratie zu engagieren. Die ständige Ausstellung in Berlin und Aktionen wie die derzeitige Wanderausstellung sollen insbesondere das Engagement bei Jugendlichen fördern und dem Antisemitismus entgegenwirken.