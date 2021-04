Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 19:48 Uhr

Die Webinare finden an den Montagen vom 8. März (Basisschulung Facebook), 15. März (Aufbauschulung Facebook), 22. März (Basisschulung Instagram), 29. März (Aufbauschulung Instagram) und 12. April (Basisschulung Google My Business) statt.

Verbindliche Anmeldungen sind bis Donnerstag, 4. März, im Internet unter shop. badems-nassau.info möglich. Die Zugangsdaten erhält man jeweils vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail. Info und Kontakt: Wirtschaftsförderung der VG BEN, Pia Pilger, Telefon 02603/793 143, per E-Mail an p.pilger@vgben.de, und Touristik Bad Ems-Nassau, Christoph Keul, Telefon 02603/ 931 10 20, per E-Mail an keul@badems-nassau.info. ubl