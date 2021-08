Anmeldung notwendig Wer Fußballgolf in Daufenbach spielen möchte, muss sich anmelden – entweder per E-Mail an fgolf@fv-daufenbach.de oder telefonisch unter 02684/918 87 57. Kinder bis zu acht Jahren spielen frei, Jugendliche bis zu 16 Jahren zahlen vier Euro, für Aktive ab 17 Jahren kostet es 8 Euro. Bis Oktober kann noch gespielt werden.

An jedem Wochenende, also samstags und sonntags, sowie an Feiertagen ist die Anlage von 13 bis 18 Uhr nutzbar. Nach vorheriger Terminabsprache ist eine Nutzung der Anlage in den Schulferien von Rheinland-Pfalz vornehmlich für Kinder mit Eltern möglich.