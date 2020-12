Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 14:29 Uhr

Aufgrund der bestehenden Abstandsregeln ist die Zahl der verfügbaren Plätze begrenzt. Ein Beispiel: Für den Marmorsaal sind derzeit nach Angaben der Festivalleitung nur 78 Personen zugelassen. Eine Reservierung und namentliche Anmeldung der Besucher sind in diesem Jahr für alle Veranstaltungen zwingend.

Sie werden von Tatjana Dorsch, Telefon 0177/411 90 72, E-Mail dtdorsch@gmail.com entgegen genommen. Einzige Ausnahme ist die Auftaktveranstaltung am 23. August mit dem Kareol-Tanzorchester im Café Restaurant im Stein-Park in Nassau. Dort sitzen die Besucher an Tischen und können Getränke bestellen. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung erfolgt direkt über das Restaurant unter Telefon 02604/9416464, E-Mail info@steinpark-restaurant.de