Anmeldung auch für Gottesdienste im Freien notwendig – Viele Angebote im Internet Viele Gottesdienst im Rhein-Hunsrück-Kreis finden an Heiligabend im Freien statt. Auch für diese Gottesdienste sowie die Feiern, die an den kommenden Weihnachtsfeiertagen in den Kirchen stattfinden, gilt eine Anmeldepflicht. Viele Gottesdienste aber sind bereits aus- oder überbucht.

Da die Gemeinde- und Pfarrbüros über die Feiertage nicht besetzt sind, sollten sich Interessierte mit dem jeweils zuständigen Pfarrer in Verbindung setzen. Kontaktdaten und weitere Informationen sind in den Gemeinde- und Pfarrbriefen sowie auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden. Zudem gilt auch im Freien eine Maskenpflicht. Die derzeit aktuellen Gottesdiensttermine finden Sie auf Seite 14. Viele Gemeinden bieten auch Onlineangebote an. Der Evangelische Gemeindeverbund Simmern etwa hat im Vorfeld einen Gottesdienst zum Thema „Fürchtet euch nicht!“ in der Simmerner Stephanskirche aufgenommen. Die musikalische Gestaltung übernahmen Kantor Joachim Schreiber, Susanne Dietz und Renate Leimenstoll. ces