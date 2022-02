Die Veranstaltung „Muslimische Patienten im Klinikalltag“ findet am Mittwoch, 16. Februar, statt. Von 17.30 bis etwa 19.30 Uhr sprechen drei Referenten, und es besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet online statt (Zugang unter www.muslimischer-patient.de). Sie richtet sich an alle Interessierten, medizinisches Personal erhält Fortbildungspunkte. Um Anmeldung mit Angabe des Namen, der EFN-Nummer bei einer Fortbildung und der E-Mail-Adresse wird bis Montag, 14. Februar, per E-Mail an khan_marina@outlook.de gebeten.