Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 17:52 Uhr

Angebote gehen online: Videoclips und besondere Einblicke Auch das Arp Museum arbeitet aktuell daran, seine kulturellen Angebote online zu vermitteln. Für die Museumshomepage, Facebook und Instagram werden derzeit Videoclips gedreht: Bei Kurzführungen durch die Ausstellungen sowie in den Reihen „Allein im Museum“ und „Lieblingskunstwerk“ gewähren das Museum und seine Menschen Einblicke in das, was aktuell nicht vor Ort angeschaut werden kann. „Wir haben viele Ideen gesammelt“, sagt Museumsdirektor Oliver Kornhoff.