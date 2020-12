Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 18:15 Uhr

Für die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Mechthild Heil ist Moesta „ein Glücksfall“, weil die Kandidatin viel Lebens- und Berufserfahrung mitbringe und nach vielen Seiten hin gut vernetzt sei. Derzeit ist sie ehrenamtliche Vorsitzende des Caritasverbandes Koblenz und Beigeordnete der Gemeinde Plaidt. In der Kommunalpolitik kennt sich die Diplom-Verwaltungswirtin aus, weil sie Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maifeld (2001 bis 2009) war. In dieser Zeit, so Mechthild Heil, habe sie viel an Rüstzeug in der Wirtschaftsförderung erhalten. Moesta unterlag schließlich in einer Stichwahl dem jetzigen Amtsinhaber Maximilian Mumm (SPD). „Sie ist durch Niederlagen gegangen und hat gelernt, damit umzugehen“, betont Heil.

Was Moesta an Themen abdecke, sei beeindruckend. Heil: „Das findet man selten.“ Bei der vorigen Landtagswahl vor vier Jahren hatte Clemens Hoch (SPD) das Direktmandat knapp vor Hedi Thelen geholt, Thelen kam über die Landesliste ins Parlament. bro