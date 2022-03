Andy Neumann: Kriminalbeamter und Bestsellerautor

Andy Neumann, 1975 in Neuwied geboren, ist seit 1995 beim Bundeskriminalamt als Kriminalbeamter im Terrorismusbereich tätig. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Ahrweiler. 2020 veröffentlichte er den Thriller „Zehn“.

Neumann ist seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher Musiker und kombiniert seine Lesungen gern mit einem Musikprogramm. Als Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (2012–2016) bezog er in Interviews und Dossiers meist akzentuiert Stellung zur Sicherheits- und Medienpolitik. Er ist aktives FDP-Mitglied. Im vergangenen Oktober brachte er sein Buch „Es war doch nur Regen“ (Gmeiner-Verlag, 157 Seiten, 14 Euro) über die Flutkatastrophe heraus – es wurde zu einem Bestseller. Am Samstag, 5. März, 18 Uhr, wird seine kürzlich wegen des Sturms ausgefallene Lesung auf der Großen Bühne im Kurpark Bad Neuenahr nachgeholt. Reservierung per E-Mail an ellen.tappe@ahrtal.de