Andrea Silvestri lobt Ricarda Funks Worte

Der Landkreis Bad Kreuznach war der erste Kreis in Deutschland mit einer Olympiasiegerin – Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach sei Dank. „Voller Stolz freuen wir uns mit Ricarda Funk und dem ganzen KSV Bad Kreuznach über die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nach der erfolgreichen Jugend-Weltmeisterschaft in Slowenien ein weiteres Gold für eine Kanutin von der Nahe“, erklärte die Kreis-Beigeordnete Andrea Silvestri und erinnerte damit zugleich an den erfolgreichen WM-Auftritt von Paulina Pirro, die wie die Beigeordnete aus Feilbingert kommt.