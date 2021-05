Andernacher Rat tagt wieder in Präsenzform im Bürgerhaus Miesenheim

Die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung ist ein Thema der Sitzung des Andernacher Stadtrats am heutigen Donnerstag, 18 Uhr, im Bürgerhaus Miesenheim. Weitere Themen der Stadtratssitzung sind: Ausschreibung eines beschränkten Wettbewerbs für die künstlerische Ausgestaltung der Mittelrheinhalle (Kunst am Bau), die Möglichkeit einer gastronomischen Nutzung des Merowingerplatzes, die Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs und die Erhebung von Gebühren sowie die Aufstellung des Bebauungsplans „Meringstraße/Neugasse“ und der Erlass einer Veränderungssperre in diesem Bereich. Außerdem geht es um den Bebauungsplan „Unterer Kirchberg/Im Rosental“.