Andernach muss umplanen: Doch keine E-Ladesäulen fürs Dorfauto

Der Wermutstropfen für alle Stadtteilbewohner, die mit der Anschaffung eines E-Autos liebäugeln: Die Ladesäulen, die im Zuge des Projekts in den vier Stadtteilen Namedy, Kell, Eich und Miesenheim eingerichtet und auch von anderen E-Fahrzeugen genutzt werden sollten, sind nicht mehr Teil des Projekts. Damit fällt ein nicht unerhebliches Element des Gesamtpakets, welches die Stadt zur Stärkung der E-Mobilität in den Stadtteilen schnüren wollte, weg.

Beim E-Dorfauto handelt es sich um ein niedrigschwelliges Angebot, das es den Interessierten ermöglicht auszuprobieren, wie es ist, mit einem E-Auto unterwegs zu sein, ohne sich gleich ein eigenes anzuschaffen. In Andernach hat man sich darauf geeinigt, die dreijährige Projektlaufzeit auf die vier Stadtteile aufzuteilen, sprich in jedem Stadtteil steht das E-Dorfauto den Einwohnern neun Monate lang zur Verfügung.

Über ein Carsharing-System bei dem sich Interessierte im Vorfeld registrieren müssen, können die Nutzer das Dorfauto für einen bestimmten Zeitraum reservieren. Das Ausleihen erfolgt dann kontaktlos. Die erforderliche Registrierung bringt die Stadt jetzt allerdings um die Förderung für die gewünschten E-Ladesäulen. Da diese in der Regel über zwei Ladepunkte verfügen, könnte man einen davon für das Dorfauto reservieren, während der andere für weitere Nutzer zur Verfügung stünde, die dann für den geladenen Strom bezahlen müssten, lautete die Überlegung im Vorfeld. Nach dem Abschluss des Dorfautoprojekts wären die Ladesäulen für die Öffentlichkeit bestehen geblieben. In den Andernacher Stadtteilen gibt es bisher keine öffentlichen E-Lademöglichkeiten.

Fördermittel für eine Einrichtung der vier Ladesäulen würde die Stadt allerdings nur dann erhalten, wenn alle Ladepunkte rund um die Uhr öffentlich zugänglich wären. Da man sich für das Dorfauto vorher anmelden muss, gilt das Laden dieses E-Fahrzeugs seitens der Fördergeber als nicht-öffentliche Nutzung. „Zurzeit gibt es in Zusammenhang mit der Nutzung eines Carsharing-Systems keine anwendbaren Förderprogramme“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den jüngsten Planungsausschuss.

Stattdessen müsste die Stadt einen Anbieter finden, der die vier gewünschten Ladestationen errichtet und selbst betreibt. Eine Umsetzung würde über eine Mindestlaufzeit von neun Jahren insgesamt 123.000 Euro kosten. Aus vergaberechtlichen Gründen könne man die Stadtwerke Andernach nicht intern damit beauftragen, heißt es seitens der Verwaltung, für andere Anbieter sei das Projekt nicht lukrativ. Zudem sei die Materie sehr komplex, sodass man seitens der Stadt im Vorfeld ein externes Planungsbüro mit der Sichtung der Angebote beauftragen müsste, was zusätzlich Zeit und Geld koste.

Alternativ plant die Stadt nun, an den vier Standorten des Dorfautos sogenannte Wallboxes anzubringen: In Eich würde diese am Dorfvorsteherbüro eingerichtet, in Kell am Bürgerhaus, in Namedy auf dem Dorfplatz sowie in Miesenheim auf dem Dorfplatz. Die Wallbox steht dann ausschließlich für das Dorfauto zur Verfügung. „Das ist schon etwas anders, als wir gedacht haben“, merkte Jens Groh (SPD) im Planungsausschuss an. Zumal auch noch nicht feststeht, was nach Ende der Projektlaufzeit mit den installierten Wallboxes wird, wie Oberbürgermeister Achim Hütten einräumte: „Wir haben jetzt drei Jahre Zeit, darüber nachzudenken.“

Das Hin und Her im Vorfeld habe zudem dazu geführt, dass man jetzt kurz vor Projektstart noch keinen ehrenamtlichen Kümmerer an der Hand habe, der als Ansprechpartner rund um das Dorfauto bereit steht, erklärte der Namedyer Ortsvorsteher Hartmut Dressel auf Nachfrage von Martin Esser (AfD). Er sei aber optimistisch, in Kürze die entsprechenden Absprachen treffen zu können.

Durch welchen der vier Andernacher Stadtteile das Dorfauto am Mitte Mai zunächst für neun Monate rollen wird, steht übrigens noch nicht fest. Auf die Reihenfolge werden sich die vier Ortsvorsteher untereinander einigen.

Projekt ist Teil des Mobilitätskonzepts



Das E-Dorfauto ist eines der Projekte des Mobilitätskonzeptes des Kreises Mayen-Koblenz: Der Kreis least E-Fahrzeuge, stattet diese mit einer Carsharing-Technik aus und stellt sei dann interessierten Kommunen für einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung. In den ersten beiden Jahren übernimmt der Kreis die anfallenden Leasinggebühren von rund 8000 Euro pro Fahrzeug, im dritten Jahr dann die Kommunen. Die Kommunen bestimmen die Standorte des E-Dorfautos und sorgen für die Ladeinfrastruktur. Die E-Autos stehen den Bürgern dann nach Reservierung kostenlos zur Verfügung, ehrenamtliche Kümmerer sollen ein Auge auf die Fahrzeuge haben.