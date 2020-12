Mehrheitlich hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, die Errichtung eines 780.000 Euro teuren Anbaus als Gemeindesaal an das alte Feuerwehrhaus in Löhndorf weiterzuverfolgen. Dabei entschied das Gremium allerdings nicht über die Bereitstellung der Mehrkosten in Höhe von 180.000 Euro.