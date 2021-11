An sechs Tagen in der Woche geöffnet

Die Nürburgring eSports Bar ist in der Friedrich-Mohr-Straße 2 zu finden, unmittelbar neben der B 9 in Fahrrichtung Koblenz und unweit der Tankstelle. Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von jeweils 15 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, samstags von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr. An den Simulatoren kann unter anderem in drei verschiedenen Niveaus gefahren werden.