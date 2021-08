Amerikanische Chiropraktiker nach 9/11 sind Vorbild für die „Chiros for heroes“

Nach dem Vorbild amerikanischer Chiropraktiker, die nach 9/11 die Helfer an Ground Zero monatelang behandelten, gründeten 2013 sechs Chiropraktiker aus ganz Deutschland zum Elbe-Hochwasser in Lauenburg die erste chiropraktische Hilfsgruppe Deutschlands, unter ihnen auch Sandy Passura. Im selben Jahr folgte ein Einsatz beim Rescue Days in Geldern, nun führte das katastrophale Ahr-Hochwasser zu einem Neustart der Gruppe. Netzwerkerin Passura wurde zur Organisatorin auserkoren und kontaktiert seitdem Chiropraktiker-Verbände sowie Kollegen, aber auch Helferkoordinatoren vor Ort, um die Einsätze im Ahrtal möglich zu machen.