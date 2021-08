Am Wochenende wird mit viel Musik gefeiert Die Rotter Schützen laden alle Interessierten für Samstag, 4. September, ab 17 Uhr zur feierlichen Einsegnung durch Bezirkspräses Pastor Peter Strauch und ab 18 Uhr zum Festakt ein. Ab 19.30 Uhr sorgt die große Egerländer-Besetzung des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr für einen „Abend der guten Laune“.

Auch zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 5. September, mit Wortgottesdienst (9 Uhr) und musikalischem Frühschoppen mit den Kuhlen Musikanten (11 Uhr) heißen die Schützen alle willkommen. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft bittet um Anmeldung mit Angabe der Personenzahl per E-Mail an stefan-fuchshofen@gmx.de oder mcschommers@t-online. de. Es gilt die 3G-Zugangsbestimmung (für Genesene, Geimpfte und Getestete). Zertifikate sind vorzulegen. Es werden nur offizielle Schnelltestzertifikate zugelassen, keine Selbsttests.