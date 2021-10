Dr. Martin Lörsch in der Pfarrkirche St. Pankratius in Koblenz-Niederberg. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang im Jugendheim in Niederberg statt. Auch hier gilt die 2G-Regelung (nur genesene und geimpfte Personen). Der Tag soll bei einem kleinen Imbiss und mit Kaffee und Kuchen, bei interessanten Gesprächen, Erinnerungen und Geschichten aus alten Zeiten ausklingen, so das Vorstandsteam der kfd. Zum Jubiläum gibt es auch eine Festschrift.