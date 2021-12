Am Sonntag kommt die punktgleiche SG Schneifel

Nur vier Tage nach dem Pokal-Aus ist der Ahrweiler BC wieder in der Fußball-Rheinlandliga gefordert. Am Sonntagnach (14.30 Uhr) kommt der punktgleiche Tabellennachbar SG Schneifel-Auw auf den Heimersheimer Kunstrase. ABC-Co-Trainer Alexander Dick will das Pokal-Aus schnellstmöglich aus den Köpfen bekommen: „Der Fokus muss jetzt ganz klar wieder auf dem Ligaalltag liegen.