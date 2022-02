Am Konrad-Adenauer-Platz muss noch viel saniert werden

Seit einigen Monaten läuft am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur die Kernsanierung des ehemaligen Kaufhauses Hisgen.

In die unteren Etagen des Gebäudes wird im Anschluss die Sparkasse Westerwald-Sieg einziehen. Die oberen Stockwerke werden zu Eigentumswohnungen. In den kommenden Jahren soll dann das bisherige Gebäude der Sparkasse an der Wilhelm-Mangels-Straße abgerissen werden, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Nicht zuletzt muss auch der Belag des Konrad-Adenauer-Platzes saniert werden. Wann dies umgesetzt wird, hängt auch von den weiteren Entwicklungen rund um das bisherige Rathaus der Verbandsgemeinde ab. tf