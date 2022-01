Alt-katholische Gemeinde gedenkt morgen der Verstorbenen

Amalie von Lassaulx war nicht bereit, die vom Ersten Vatikanischen Konzil definierten Papstdogmen anzunehmen, und geriet so in den Konflikt mit ihren geistlichen Oberen. Sie stellte sich auf die Seite der alt-katholischen Reformbewegung, die bis heute in den alt-katholischen Bistümern mit zahlreichen Gemeinden im In- und Ausland die Papstdogmen ablehnt und alt-kirchliche bischöflich-synodale Struktur bewahrt.