Alternativroute des Jakobswegs beginnt in Remagen

Die Alternativroute des Jakobswegs nach Linz beginnt in Remagen unterhalb der Apollinaris Kirche an der kleinen Kapelle „St. Maria in der Lee“ und führt die Pilger an der Pfarrkirche St. Peter und Paul vorbei durch die Fußgängerzone.