eine plausible, aufwertende Bezeichnung. „Komischer Begriff“, meinte Thomas Bursian (FDP, Kirn). Er beschreibe die strukturschwachen Kreise, erklärte Landrätin Bettina Dickes (CDU, Bad Sobernheim), seit drei Jahren sei man daran, die Alte Welt“ in ein positives Licht zu setzen. Die CDU um Fraktionschef Markus Lüttger (Roxheim) hieß die Vereinsgründung willkommen, wehrte sich aber dagegen, dem neuen Verein schon anfangs Vorgaben zu machen, etwa mit einer Frauenquote im Vorstand. Die hatten die Grünen vorgeschlagen und verteidigten ihren Ansatz, etwa Dr. Erwin Manz (Bad Kreuznach). Es gehe darum, nicht einfach die Vorlage der Verwaltung zu über-nehmen. Er sehe in einem hohen Anteil an Frauen eine Stärkung des Vereins: Das sei wichtig und nicht anrüchig. „Es sollte selbstverständlich sein, dass Frauen da mitmachen und mit einem großen Anteil vertreten sind“, bestärkte ihn Michaela Bögner (Roxheim). mz