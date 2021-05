„Alte Stroth“: Gemeinde will Überflutungen stoppen

Wiederholt ist es in jüngerer Vergangenheit im Bereich des Baugebiets „Alte Stroth“ in Oberdreisbach zu Überflutungen von bebauten Grundstücken durch sogenanntes „wild abfließendes Oberflächenwasser“ von einem gemeindeeigenen Grundstück aus gekommen. Verantwortlich dafür wird unter anderem Starkregen gemacht. Die betroffenen Anwohner haben sich schriftlich an Orts- und die Verbandsgemeinde gewandt, mit der Bitte, Abhilfe zu schaffen.