Alte Naurother Kapelle diente als Vorbild für die Bergkirche

Prägend für das Ortsbild von Nauroth ist heute in der Mitte des Ortes die katholische Kirche „Heilige Familie“. Der Neubau war im Jahr 1963 nötig geworden, nachdem die alte Kapelle in Nauroth für die in den 1950er Jahren stark gewachsene Gemeinde zu klein geworden war, heißt es dazu in der Ortschronik. Ein Modell der alten Naurother Kapelle ist draußen hinter dem Kirchturm zu sehen, informiert die Ortsgemeinde.