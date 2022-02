Anahita Hartung Als Kind in die Natur verliebt ihr Vorname ist persischen Ursprungs – ist geboren und aufgewachsen in Köln. Auf Ausflügen in die Natur mit ihrer Familie hat sie schon in ihrer Kindheit die Liebe zur Natur entdeckt. Sie studierte an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, absolvierte ihren Anwärterdienst im Forstamt Gerolstein.

Nach einer Zeit beim Bundesforst in der Abteilung Naturschutz war sie Gebietsförsterin in den Forstämtern Altenkirchen, Adenau und Ahrweiler. Das Revier Heckenbach (Forstamt Adenau) hat sie von Jürgen Wagner übernommen, der nach 30 Dienstjahren in Ruhestand gegangen ist.