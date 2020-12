Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 11:57 Uhr

Allein 16 Ausflugsziele liegen im Kreis Birkenfeld

Das Buch „Glücksorte Im Hunsrück“ (ISBN 978-3-7700-2143-7) ist zum Preis von 14,99 Euro im Droste-Verlag Düsseldorf erschienen und im örtlichen Buchhandel erhältlich. Folgende Glücksorte im Kreis Birkenfeld werden vorgestellt: das Wildfreigehege Wildenburg, das mittelalterliche Herrstein mit dem Café Zehntscheune, das Besucherbergwerk Herrenberg, die Keltensiedlung Altburg in Bundenbach, Felsenkirche sowie Deutsches Mineralienmuseum in Idar-Oberstein, Tierpark und Café Mille Fleures in Birkenfeld, die Stumm-Stube in Sulzbach, die evangelische Kirche in Stipshausen, die alte Edelsteinschleiferei Biehl Asbacherhütte, die Kirche Heiligenbösch und das KDW in Leisel, der Zauberwald bei Oberhambach, das Café Allerhand in Nohen sowie das Nationalparkdenkmal bei Börfink.