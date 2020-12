Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 14:18 Uhr

Alle Vorrundenspiele zählen für die Oberliga-Endrunden

Am Rande des ersten Oberligaspieltags gab es auf einigen Plätzen Diskussionen über den Austragungsmodus dieser ungewöhnlichen Saison. Der Oberliga-Spielleiter Bernd Schneider stellte auf Anfrage unserer Zeitung klar: Wenn nach Abschluss der beiden Zwölfer-Runden Süd und Nord nach dem Tabellenstand die Meister- und die Abstiegsrunde gebildet werden, nehmen die Mannschaften alle bislang erzielten Punkte aus der Vorrunde mit – also nicht nur die Zähler aus den Spielen gegen diejenigen Teams, die in dieselbe Endrunden- gruppe kommen. „Das hat der Spielausschuss so entschieden“, sagte Schneider, „um eventuelle Wettbewerbsverzerrrungen auszuschließen.