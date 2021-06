Alle Konzerte: „Nordic Jazz“ in Engers

Drei Abende lang sind im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz vor dem Schloss Engers Konzerte unter dem Motto „Nordic Jazz“ zu hören. Los geht es am Freitag, 25. Juni, um 18 Uhr mit dem dänischen Gitarristen Jakob Bro, der gemeinsam mit Palle Mikkelborg (Flügelhorn) konzertiert. Am Abend spielt Kadri Voorand aus Estland, ehe am Samstag, 26. Juni, die Finnin Tuija Komi (18 Uhr) und die ungarische Schwedin Claudia Campagnol (20 Uhr) singen. Komplettiert wird die Reihe am Sonntag, 27. Juni, von