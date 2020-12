SV Braubach

TuS Nassau (So., 15 Uhr): Viel mehr Kellerduell geht nun wirklich nicht: Beide Kontrahenten haben in unschöner Regelmäßigkeit mehr oder weniger gravierende personelle Probleme und konnten daher ihrem Konto jeweils erst mickrige vier Zähler gutschreiben. So ist die Teilnahme an der Abstiegsrunde an der Marksburg und der Lahn so gut wie gebongt. Im Duell der mit Abstand harmlosesten Offensive (der SV hat erst fünfmal ins Schwarze getroffen) mit der löchrigsten Defensive (die Nassoven gestatteten den Konkurrenten bereits 51 Treffer) sind die Punkte daher besonders begehrt.