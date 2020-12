SG Birlenbach/Schönborn/Balduin-stein

VfL Altendiez (Fr., 19.30 Uhr): Zum Kracher am Kirmeswochenende unter künstlichem Licht kommt mit dem Nachbarn vom Lahnblick ein alter Rivale an den Birlenbacher Waldrand, gegen den stets schon im Vorfeld der Derbys der Flachs Hochkonjunktur hat. Während die SG bis dato kaum Federn ließ, steht der VfL (noch) unter dem Strich, der im Frühjahr – falls Corona es gestattet –die Teilnahme an der ungeliebten Abstiegsrunde zur Folge hätte. Demnach liegt der Druck derzeit eher beim VfL. Die Elf von Torsten Baier und Marcel Hannappel will aber den Schwung des jüngsten 4:2-Erfolges gegen Nievern mitnehmen...