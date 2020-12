TuS Niederneisen

SV Diez-Freiendiez (Sa., 18 Uhr): Nachdem der Gast zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten einkassiert hat, kommt der vom Niederneiser Peter Kaiser trainierte SV mit breiter Brust in den Sportpark. Da in Kürze mit Vincent Föhrenbacher und Tom Schwenker zwei Urlauber wieder in den Kader der Gäste zurückkehren, verfügt Kaiser über mehr personelle Möglichkeiten. Die TuS, die am Mittwochabend nicht im Einsatz war und die „pole position“ einbüßte, gewann ihre jüngsten fünf Ligaspiele mit insgesamt 25:10 Toren und will diesen Trend fortsetzen.